77 южно-сахалинских школьников побывали на премьере документального фильма "Человек труда"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках Всероссийской акции «Первомай», посвященной празднику Весны и Труда, южно-сахалинское отделение «Движение Первых» организовало для школьников города совместный просмотр документального полнометражного фильма «Человек труда». Показ состоялся в ККЗ "Октябрь", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала представитель местного отделения «Движение Первых» Юлия Ушакова, кинокартина рассказывает о людях разных профессий, которые занимаются любимым делом и для которых лечить, учить, создавать и спасать жизни — не просто работа, а образ жизни.
- Важно формировать у подрастающего поколения уважительное отношение к трудовой деятельности и сознательный подход к профессиональному самоопределению. Движение Первых продвигает институт общественного воспитания, что позволяет передавать жизненный опыт от старших к младшим, давая каждому возможность для саморазвития, реализации своих способностей и талантов, создавая базу для укрепления семейных ценностей, - отметила Юлия Ушакова.
Напомним, общероссийское «Движение первых» организовано по инициативе президента страны. Сегодня в Южно-Сахалинске открыто 50 первичных отделений. Движение работает по 12 направлениям. Это образование, наука и технологии, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, международные отношения, экология, туризм.
Также под руководством мэра Сергея Надсадина работает муниципальный координационный совет. Его задача - оказывать максимальную поддержку участникам Движения, чтобы южно-сахалинское отделение «Движения первых» стало действенным инструментом молодежной политики и открывало все возможности для самореализации горожан.
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