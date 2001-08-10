На сахалинском спектакле побывали жюри премии "Золотая Маска"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск посетили члены жюри Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Эксперты – российский актер театра и кино Игорь Петренко, директор Екатеринбургского театра кукол заслуженный работник культуры Российской Федерации Пётр Стражников, театровед и театральный критик Нина Монова и заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников – посмотрели «Записки сумасшедшего» в постановке Романа Кочержевского, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
Нина Монова отметила, что всего членами жюри было просмотрено более 30 спектаклей: «Мы проехали почти всю Россию и завершаем свой путь сегодня в самой восточной точке, в Южно-Сахалинске. У меня ощущение гордости от нашей страны, потому что это что-то невероятное. Я поняла, насколько важен театр сегодня, все города очень разные, разные спектакли, произведения, но мы видим, насколько театр любим зрителями, насколько он важен и насколько сегодня актуален. И приятно, что зрители воспринимают его с такой искренностью, с такой эмоциональной отдачей».
Пётр Стражников считает, что Дальний Восток приятно выделяется: «Может быть не так много спектаклей представлены в этом регионе, но это достойные профессиональные работы. Это уже невероятное событие попасть в число номинантов на «Золотую Маску»: из полутора тысяч российских театров попасть в 36 номинантов – уже событие и достижение. Я могу только пожелать удачи сахалинскому спектаклю. Я уже давным-давно знаю, что такое ваш театр на театральной карте России. Это очень достойный театр, очень уважаемый коллектив, поэтому здесь можно пожелать только удачи, удачи и еще раз удачи».
Напомним, что спектакль сахалинского Чехов-центра «Записки сумасшедшего» был выдвинут на соискание главной профессиональной награды страны – Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в 5-ти номинациях:
- Драма/Спектакль малой формы;
- Драма/Работа режиссёра — Роман Кочержевский;
- Драма/Мужская роль — Константин Вогачев;
- Драма/Работа художника — Сергей Илларионов;
- Драма/Работа художника по свету — Константин Бинкин.
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