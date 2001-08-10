Тихоокеанское
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11:00, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открылась выставка "Краски Сахалина"

В Южно-Сахалинске открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека области приглашает жителей и гостей островного региона ознакомиться с выставкой «Краски Сахалина». На экспозиции представлены работы художника, члена профессионального союза художников России Дениса Морозова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Произведения мастера выполнены в разных стилях — от импрессионизма до реализма — с использованием техник акварели, масла и графики. На выставке можно увидеть картины, отражающие уникальный природный ландшафт Сахалина.

Экспозиция расположена в молодежном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ) и будет работать до 19 мая включительно.

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