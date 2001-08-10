Вокальный ансамбль гимназии №3 Южно-Сахалинска стал лауреатом первой степени всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вокальный ансамбль «Канцона» был назван лучшим в финале Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, участниками которого стали более 1000 детей из 39 регионов страны. Сегодня ребята вернулись домой. Теплую встречу в аэропорту для победителей организовали родители и педагоги учреждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По итогам заочного отбора в финале Сахалинскую область представляли вокальные ансамбли «Канцона» и «Радуга». Каждый из творческих коллективов имеет статус образцового и является объединением дополнительного образования гимназии №3. Финальное испытание состоялось во Всероссийском детском центре «Орленок» (г. Туапсе).

- В этом году организаторы конкурса предложили очень интересный формат. Это была не просто конкурсная программа, а полноценная творческая смена в 21 день. Конечно же, нашим детям было очень интересно принять участие в этом событии: они успели и поработать, и отдохнуть, и пообщаться. Программа была очень насыщенная - много интересных мероприятий, встреч с интересными людьми в сфере творчества и культуры. Для наших ребят это неоценимый опыт, - отметила директор гимназии №3 Анна Умнова.

Вокальный ансамбль «Канцона» участвует во всероссийском конкурсе второй год. В прошлом году ребята стали лауреатами второй степени. В этот раз коллектив вернулся с победой, а вокальное исполнение было высоко оценено жюри.

- Впечатления от конкурса волшебные. В лагере было много интересных и увлекательных мастер-классов, посвященных вокальному искусству, которые могут пригодиться любому вокалисту в будущем. В коллективе «Канцона» я занимаюсь уже порядка 10 лет. В прошлом году мы тоже выезжали на конкурс, но впечатления в этот раз намного ярче. Когда объявили первое место, мы даже немного не ожидали этого, - рассказала учащаяся старших классов Арина Пащенко.

- В ансамбле «Канцона» я занимаюсь с первого класса. Мы выступали с тремя композициями. Жюри наше исполнение понравилось. Они подходили и говорили, что мы молодцы. Мы были очень счастливы такой оценке, - поделилась впечатлениями ученица гимназии Ирина Чикризова.

Также лауреатом третьей степени стал вокальный ансамбль «Радуга». Это первый опыт выступления коллектива в подобном конкурсе.

Добавим, организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации при организационно-методическом и экспертном сопровождении Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных технологий.