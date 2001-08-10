В Сахалинской области появятся стандарты предоставления услуг в библиотеках, музеях и архивах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое решение приняли руководители Клуба бережливых учреждений сферы культуры и архивного дела Сахалинской области на заседании, прошедшем в главной областной библиотеке 10 апреля. Его участниками стали глава минэффекта Александр Гоголин, ведущий аналитик департамента отраслевого развития Ксения Манакина, замминистра культуры и архивного дела Ольга Николина и руководители образцовых бережливых учреждений культуры, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

С сообщением о необходимости разработки единого стандарта предоставления услуг библиотеками, музеями и архивом выступила Ксения Манакина. Она отметила, что данная работа ведется по всей стране и эталоны оказания услуг будут разработаны и в других сферах жизнедеятельности.

В повестке дня также было обсуждение пунктов плана работы Клуба до 2030 года. Члены клуба поддержали мероприятия, направленные на вовлечение всех островных культурных учреждений в программу «Эффективный регион», обучение сотрудников учреждений социальной сферы, оказания им необходимой методической помощи и тиражирования успешных практик образцовых учреждений региона. Ольга Николина уделила особое внимание организации и проведению регионального конкурса по Бережливым технологиям среди учреждений сферы культуры и архивного дела Сахалинской области. На встречи были утверждены номинации и критерии оценки конкурсных работ.

Александр Гоголин напомнил руководителям бережливых учреждений, что для поддержания статуса образца федерального и регионального уровней необходимо продолжать работу по оптимизации рабочих процессов и выбирать проекты с более амбициозными целями, которые несут реальную пользу либо для сотрудников, либо для пользователей учреждения. К тому же, выбранные проекты, оптимизации сквозных потоков, должны иметь статус межструктурных, межорганизационны.

Следующее заседание Клуба планируемся в мае текущего года.