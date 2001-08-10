Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2024
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10:00, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают ознакомиться с электронной выставкой "Небо покоряется смелым"

Сахалинцам предлагают ознакомиться с электронной выставкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электронная выставка, приуроченная к 90-летию Юрия Гагарина и Дню космонавтики подготовлена специалистами Регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина при СахОУНБ.

В основу выставки легли историческая справка о запуске первого искусственного спутника Земли и первом полёте человека в космос, уникальные исторические материалы из электронной коллекции «Открытый космос» президентской библиотеки, а также документы, среди которых рассекреченное личное дело Юрия Гагарина, периодические издания, книги под авторством первого космонавта, фотографии и открытки.

Познакомиться с электронной выставкой можно на сайте библиотеки.         

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