Сахалинского футболиста покажут в документальном фильме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Даниил Лушпай стал одним из героев нового документального фильма дальневосточной футбольной Академии «Искра» под названием «Искра: Андердоги с Востока». Эта работа посвящена юному поколению футболистов Дальнего Востока, которые в составе одной команды своими победами смогли громко заявить о себе на всю Россию, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Фильм расскажет о поездке дальневосточников на главный детский футбольный турнир страны – Кубок Колыванова. Ребята встречались с сильнейшими детскими командами клубов Российской Премьер-лиги: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие. В состав сборной команды Академии «Искра» вошли одарённые игроки со всего Дальневосточного федерального округа - Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амур и Приморье.

- Приятно осознавать, что тебя увидит вся Россия. Нас снимали в течение всей поездки на всероссийский турнир. Было очень здорово! – рассказала Даниил.

10 апреля островные любители футбола смогут увидеть своего земляка на спортивном телеканале «Старт» (22:00). А 13 апреля премьера состоится на телеканале «Футбольный». Начало показа в 03:00 по сахалинскому времени.

Оба телеканала доступны зрителям бесплатно. Контент «Старта» представлен у большинства операторов, а также на сайте телеканала после простой регистрации.

Канал «Футбольный» доступен бесплатно и без авторизации в приложении для Smart TV «Триколор Кино и ТВ», в одноимённом мобильном приложении, а также на сайте онлайн-кинотеатра «Триколор».