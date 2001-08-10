Таинственный мир Гоголя: Сахалинским школьникам рассказали о жизни и творчестве писателя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интерактивный урок «Таинственный мир Гоголя», приуроченный к 215-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 апреля. В мероприятии приняли участие ученики среднего звена южно-сахалинской школы № 8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Спикером выступила специалист регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ Полина Стеценко. Она поделилась малоизвестными фактами биографии Гоголя и вместе со школьниками вспомнила самые известные произведения писателя.
В завершение мероприятия ребята закрепили свои знания, ответив на вопросы по произведению «Вечера на хуторе близ Диканьки», среди которых: «От чьего имени написан цикл повестей?», «Какая из историй цикла относится ко времени, когда рассказчик был еще ребенком?» «Что Оксана из повести «Ночь перед Рождеством» просила принести ей Вакулу за то, что она согласится выйти за него замуж?», и другие. Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, были награждены сувенирами.
Также слушателям была представлена коллекция произведений Николая Гоголя, доступная на портале Президентской библиотеки.
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