В главной библиотеке Сахалина отметят День космонавтики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей островной столицы приглашают посетить комплексное мероприятие, посвященное важнейшему событию в развитии космонавтики – первому полету человека в космос, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Региональный центр Президентской библиотеки приглашает всех желающих поучаствовать в тематической онлайн-викторине. В период с 10.00 10 апреля по 10.00 12 апреля (по московскому времени) на специальном сайте заинтересованные граждане смогут проверить свои знания об истории освоения космического пространства. Ограничений по возрасту и месту проживания нет. Для участия в викторине необходимо пройти регистрацию. Итоги будут подведены 12 апреля на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке», а 15 апреля на портале библиотеки будут опубликованы результаты. Тот, кто верно ответит на все вопросы викторины, будет награжден сувенирами от Президентской библиотеки. Подготовиться к участию в онлайн-викторине помогут материалы электронной коллекции «Открытый космос», представленной на портале Президентской библиотеки. В коллекцию включены фрагменты кинохроники, периодика, книги, исследования, фотографии, открытки, памятные медали и значки, отразившие вехи развития космонавтики.

Кроме прочего, молодежный центр СахОУНБ «Универсалка» объявляет набор участников в возрасте от 14 до 35 лет для организации команд, которые сразятся в «Улетном квизе». Это интерактивная игра по теме космоса, состоящая из пяти раундов и шести вопросов в каждом их них. Квиз пройдет 12 апреля в 16.00. Необходима предварительная запись по телефону +7(4242) 45-25-44.

Также напоминаем, что в зале им. А.П Чехова (2-й этаж СахОУНБ) расположена выставка «Космические странники», приуроченная к 90-летию Юрия Гагарина и Дню космонавтики. Автор работ – член Союза художников России, мастер декоративно-прикладного искусства, член Международного объединения авторов кукол, преподаватель Детской южно-сахалинской художественной школы – Наталия Крушанова.

На экспозиции представлено шесть произведений декоративного искусства. Раскрывая тему космоса, художница создала яркие нетривиальные образы – серьезные, задумчивые, забавные. Оригинальная авторская трактовка представляет звезды, черную дыру и астероиды в виде антропоморфных и зооморфных фантастических существ. Работы выполнены из папье-маше с использованием металла и акрила.