Выставку, посвященную 300-летию Российской академии наук, откроют на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном художественном музее 12 апреля откроется выставка «Viva, академия!», приуроченная к 300-летию Российской академии наук. На выставке посетители смогут познакомиться с произведениями искусства, отражающими важность научных открытий и их влияние на общество, рассказали ТИА "Острова" в ГБУК «СОХМ».
Сюжетные композиции и портреты ученых, представленные в экспозиции из коллекции Сахалинского областного художественного музея, погрузят зрителя в атмосферу творческого интеллектуального труда. Выполненные в различных техниках, таких как бронза и гипс, они передают состояния сосредоточенности, вдохновения и самоуглубления, сопровождающие процесс рождения новых идей и концепций.
Живописные работы П. Куринских и М. Мукамбетова представят образы молодых студентов, стоящих перед выбором своего жизненного пути, в том числе и пути науки.
Графические работы Нестора Хломова, Валерия Мишина, Иллариона Некрасова, Александра Суворова, посвященные исследователям космоса, воплотят загадочное космическое пространство в причудливых геометризированных формах, создавая образ огромной, сплетающейся в единую массу сети.
Всего на выставке будет представлено около 30 произведений искусства, часть из которых будут представлены широкой публике впервые.
Приглашаем вас окунуться в увлекательный мир науки и искусства на выставке «Viva, академия!» и насладиться мастерством талантливых художников, дарующих новые взгляды на окружающий мир.
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