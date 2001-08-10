Первый фестиваль креативного мастерства "Создам будущее" прошел в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие состоялось в главной библиотеке Сахалина 6 апреля и собрало под одной крышей экспертов в заявленной тематике, более 20 представителей креативных индустрий островного региона, а также заинтересованных горожан. Фестиваль призван познакомить население с понятием креативных индустрий, рассказать какие креаторы нужны Сахалинской области, найти партнеров или спонсоров и показать талантливым людям, как монетизировать свои умения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В своем приветственном слове исполняющий обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова отметила, что на сегодняшний день развитию креативных индустрий, как одному из секторов экономики, уделяется большое внимание на самом высоком уровне. - Креативность стала востребованной в самых разнообразных отраслях жизни. Разрабатываются нормативно-законодательные акты, образовательные программы, реализуются различные проекты и отрадно, что общедоступные библиотеки тоже активно поддерживают это направление. На базе библиотек создаются площадки для объединения лидеров креативных индустрий, условия для реализации творческого потенциала «гениев места». – подчеркнула и.о. директора.
Фестиваль состоял из работы пяти секций по разным направлениям: самопрезентация, обмен опытом в реализации успешный проектов, лекции с практическими заданиями, информирование о мерах господдержки креативных индустрий и другим.
Своими умениями и знания поделились известные личности в заявленной теме, такие как заслуженный артист России, генеральный директор АНО «Креативные индустрии» Кирилл Ермоленко, руководитель проекта профориентации и наставничества «Вселенная возможностей» Ольга Викулова, а также сахалинские художники, дизайнеры, маркетологи, предприниматели, режиссеры и представители некоммерческих организаций.
На мастер-классе по работе с нейросетями гостям рассказали о возможностях применения искусственного интеллекта в работе с соцсетями, созданию презентации и даже написания книги. Особы упор был сделан на промтах – правильных запросах для получения оптимального результата.
Большой интерес пришедших вызвало выступление Артема Российченкова. Он рассказал о возможностях взаимодействия торгово-промышленной палаты с представителями креативных индустрий».
Партнеры из GS-Group в лице Антона Кима, презентовали платформу для осмысленного просмотра мультфильмов и кино, в том числе с детьми. Специалист рассказал какие вопросы нужно задавать ребенку после просмотра контента, чтобы ему было интересно общаться с родителем.
На празднике талантливых людей пели, танцевали, обменивались идеями, вдохновлялись примером других, открывали для себя новые направления и намечали совместные планы.
Кроме прочего, гости фестиваля могли поучаствовать в промежуточном этапе выбора маскота для СахОУНБ, выделив одного из семи представителей островной фауны, или предложив свой вариант. В завершение вечера была определена тройка лидеров: это белоплечий орлан, кабарга и калан, а также появились еще несколько вариантов от гостей. Итоговый выбор будет объявлен 20 апреля на Всероссийской акции «Библионочь».
По словам организаторов, фестиваль станет традиционным, он будет развиваться, привлекая и объединяя все больше талантливых сахалинцев и единое креативное сообщество.
Обратная связь от участников фестиваля говорит о том, что библиотека двигается в верном направлении.
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