Пять дней творчества на максимуме ждут участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стартует в Сахалинской области уже через несколько дней. С 8 апреля по 13 апреля участников ждет максимальное погружение в разнообразное творчество – от вокального искусства и танцев до стрит-арта, моды и видеомонтажа. Секретами успешной работы поделятся более 40 человек, а в финале фестиваля строгое жюри выберет лучшие авторские работы и коллаборации по каждому из направлений, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

«Российская студенческая весна» — единственная в нашей стране программа поддержки и развития молодежного творчества. С 1992 года по настоящее время федеральный проект включает в себя более 80 региональных мероприятий и 10 – национального масштаба. Свыше 1,5 млн студентов ежегодно получают путевки на фестиваль в своих субъектах, представляя около 1200 образовательных учреждений России. В 2024 году «Студенческая весна» в Сахалинской области состоится уже в 20-й раз и вновь соберет на площадках регионального этапа самых ярких представителей творческой молодежи. Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Образование».

«В рамках программы фестиваля «Российская студенческая весна» мы предлагаем участникам найти себя в 10 творческих направлениях. Экспертами в каждом из них выступят сахалинские блогеры, дизайнеры, хореографы, музыканты, исполнители — те, кто на собственном опыте знает, что такое творческий рост и сможет рассказать об этом островным студентам. Помимо задачи научить ребят, у наших спикеров есть еще одна важная цель: выбрать самых талантливых, самых креативных участников, которые смогут представить Сахалинскую область на следующем этапе «Студенческой весны». Ежегодно это невероятно сложная задача, потому что у нас очень много творческих ребят, а у них – сотни впечатляющих идей. Конкуренция всегда очень большая. Но мы представляем широкий список номинаций для того, чтобы у студентов было еще больше мотивации выделиться», — рассказала заместитель председателя Сахалинской общественной организации «Российский союз молодежи» Марина Лаврик.

В этом году сахалинские студенты смогут представить свои идеи и проекты в направлениях «Вокальное», «Инструментальное», «Шоу-программа», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Арт», «Медиа» и «Видео». В качестве экспертов-наставников выступят 43 медийных личности, известных в творческой молодежной среде. Это режиссеры и видеографы, журналисты и ведущие, фотографы, преподаватели танца, артисты, певцы, музыканты и композиторы. На площадке регионального этапа «Российской студенческой весны» они в течение пяти дней будут строгими кураторами и рецензентами, опытными наставниками и мотиваторами для участников фестиваля. Некоторые эксперты будут курировать сразу несколько направлений творчества — например, председатель Сахалинского музыкального союза Георгий Зобов будет отвечать сразу за три. Известный в островном регионе композитор и аранжировщик, опытнейший звукорежиссер, руководитель вокального дуэта «Вишня», преподаватель музыкальной Академии Ларисы Долиной знает о музыке все и даже чуть больше.

«Региональный этап «Российской студенческой весны» станет своего рода отбором: его победители получат право представлять Сахалинскую область на Всероссийском уровне. Наши лидеры выступят в финальном этапе фестиваля в Саратове и Ставрополе. Это огромный престиж и огромная ответственность. Поэтому, мы будем обращать внимание буквально на все: на вокальные данные, артистизм, умение передать смысл музыки и песни, поведение на сцене, работу со зрителями. Уверен, участники «Студенческой весны» понимают, что им предстоит большая работа. Я знаю, что у нас на Сахалине очень много талантливой молодежи. И я с нетерпением жду, предвкушаю знакомство с творчеством наших студентов», — поделился Георгий Зобов.

Арт-резиденция «Маяк» на время проведения «Студенческой весны» станет настоящим фестивальным городком, где будет проходить насыщенная программа. 8 апреля там состоится запуск направлений «Арт», «Видео» и «Медиа. Также делегации будут соревноваться между собой в караоке баттлах, посетят мастер-классы от спикеров и смогут поучаствовать в вечере выпускников «Студенческой весны» прошлых лет. Официальное открытие фестиваля состоится в этот же день в ККЗ «Октябрь», который станет второй площадкой мероприятия. Также творчески заряженных студентов ждут в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске и в ГДК «Родина» в Южно-Сахалинске. Церемония награждения призеров и победителей пройдет 12 апреля на сцене конгресс-холла «Столица». Вход на церемонии открытия и закрытия фестиваля для зрителей будет свободным.

Федеральный этап XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится с 26 мая по 1 июня в Саратове для студентов вузов и с 11 по 17 июня в Ставрополе для студентов ПОО. Его посвятят 90-летию со дня рождения первого космонавта нашей планеты Юрия Гагарина. Слоган мероприятия – «Студвесна. Ближе к звездам» — большинством голосов выбрали участники со всей России. Ожидается, что финальный этап объединит более 3600 участников.