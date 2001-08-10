Тихоокеанское
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5 Апреля 2024
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Пять дней творчества на максимуме ждут участников "Студенческой весны" на Сахалине

Пять дней творчества на максимуме ждут участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стартует в Сахалинской области уже через несколько дней. С 8 апреля по 13 апреля участников ждет максимальное погружение в разнообразное творчество – от вокального искусства и танцев до стрит-арта, моды и видеомонтажа. Секретами успешной работы поделятся более 40 человек, а в финале фестиваля строгое жюри выберет лучшие авторские работы и коллаборации по каждому из направлений, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

«Российская студенческая весна» — единственная в нашей стране программа поддержки и развития молодежного творчества. С 1992 года по настоящее время федеральный проект включает в себя более 80 региональных мероприятий и 10 – национального масштаба. Свыше 1,5 млн студентов ежегодно получают путевки на фестиваль в своих субъектах, представляя около 1200 образовательных учреждений России. В 2024 году «Студенческая весна» в Сахалинской области состоится уже в 20-й раз и вновь соберет на площадках регионального этапа самых ярких представителей творческой молодежи. Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Образование».

«В рамках программы фестиваля «Российская студенческая весна» мы предлагаем участникам найти себя в 10 творческих направлениях. Экспертами в каждом из них выступят сахалинские блогеры, дизайнеры, хореографы, музыканты, исполнители — те, кто на собственном опыте знает, что такое творческий рост и сможет рассказать об этом островным студентам. Помимо задачи научить ребят, у наших спикеров есть еще одна важная цель: выбрать самых талантливых, самых креативных участников, которые смогут представить Сахалинскую область на следующем этапе «Студенческой весны». Ежегодно это невероятно сложная задача, потому что у нас очень много творческих ребят, а у них – сотни впечатляющих идей. Конкуренция всегда очень большая. Но мы представляем широкий список номинаций для того, чтобы у студентов было еще больше мотивации выделиться», — рассказала заместитель председателя Сахалинской общественной организации «Российский союз молодежи» Марина Лаврик.

В этом году сахалинские студенты смогут представить свои идеи и проекты в направлениях «Вокальное», «Инструментальное», «Шоу-программа», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Арт», «Медиа» и «Видео». В качестве экспертов-наставников выступят 43 медийных личности, известных в творческой молодежной среде. Это режиссеры и видеографы, журналисты и ведущие, фотографы, преподаватели танца, артисты, певцы, музыканты и композиторы. На площадке регионального этапа «Российской студенческой весны» они в течение пяти дней будут строгими кураторами и рецензентами, опытными наставниками и мотиваторами для участников фестиваля. Некоторые эксперты будут курировать сразу несколько направлений творчества — например, председатель Сахалинского музыкального союза Георгий Зобов будет отвечать сразу за три. Известный в островном регионе композитор и аранжировщик, опытнейший звукорежиссер, руководитель вокального дуэта «Вишня», преподаватель музыкальной Академии Ларисы Долиной знает о музыке все и даже чуть больше.

«Региональный этап «Российской студенческой весны» станет своего рода отбором: его победители получат право представлять Сахалинскую область на Всероссийском уровне. Наши лидеры выступят в финальном этапе фестиваля в Саратове и Ставрополе. Это огромный престиж и огромная ответственность. Поэтому, мы будем обращать внимание буквально на все: на вокальные данные, артистизм, умение передать смысл музыки и песни, поведение на сцене, работу со зрителями. Уверен, участники «Студенческой весны» понимают, что им предстоит большая работа. Я знаю, что у нас на Сахалине очень много талантливой молодежи. И я с нетерпением жду, предвкушаю знакомство с творчеством наших студентов», — поделился Георгий Зобов.

Арт-резиденция «Маяк» на время проведения «Студенческой весны» станет настоящим фестивальным городком, где будет проходить насыщенная программа. 8 апреля там состоится запуск направлений «Арт», «Видео» и «Медиа. Также делегации будут соревноваться между собой в караоке баттлах, посетят мастер-классы от спикеров и смогут поучаствовать в вечере выпускников «Студенческой весны» прошлых лет. Официальное открытие фестиваля состоится в этот же день в ККЗ «Октябрь», который станет второй площадкой мероприятия. Также творчески заряженных студентов ждут в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске и в ГДК «Родина» в Южно-Сахалинске. Церемония награждения призеров и победителей пройдет 12 апреля на сцене конгресс-холла «Столица». Вход на церемонии открытия и закрытия фестиваля для зрителей будет свободным.

Федеральный этап XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится с 26 мая по 1 июня в Саратове для студентов вузов и с 11 по 17 июня в Ставрополе для студентов ПОО. Его посвятят 90-летию со дня рождения первого космонавта нашей планеты Юрия Гагарина. Слоган мероприятия – «Студвесна. Ближе к звездам» — большинством голосов выбрали участники со всей России. Ожидается, что финальный этап объединит более 3600 участников.

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