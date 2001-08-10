На Сахалине выступят студенты Петрозаводской государственной консерватории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 апреля в 18-30 на сцене Сахалинского колледжа искусств пройдёт концерт студентов Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Никиты Чудаева и Александры Михаль. Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском колледже искусств.
С большой любовью и благодарностью к своим краям, музыканты выступают в стенах своих учебных заведений таких городов как Владивосток, Невельск, Холмск. В честь юбилейной даты Сахалинского колледжа искусств дуэт ISOLA поздравляет колледж с 65 летием и дарят дружеский концерт, в котором представляют слушателям разнообразную музыку от барокко до наших дней. Концертная программа составлена из музыкальных произведений Баха, Россини, Римского-Корсакова, Рахманинова, Пьяццоллы, Семёнова и других известных композиторов.
(Изóла) - молодой, начинающий ансамбль, который сформировался в стенах консерватории в 2023 году. Оба музыканта родились на Сахалине и закончили Холмскую и Невельскую школу искусств. Никита является руководителем ансамбля, молодого начинающего проекта "Мелодии Карелии", Александра - приглашенный артист оркестров Сахалинской области и Республики Карелия.
Никита Чудаев
2015 г. - выпускник ДШИ г. Холмска
2019 г. - выпускник Приморского краевого колледжа искусств.
2023 г. - выпускник Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Ныне студент 1 курса магистратуры, класс профессора Алексея Петровича Дедюрина
Руководитель ансамбля "Мелодии Карелии" (молодой начинающий проект)
Лауреат международных конкурсов
Александра Михаль
В 2018 году - выпускница Детской школы искусств г. Невельска.
С 2014 по 2019 год - концертмейстер Сахалинского детского симфонического оркестра.
В 2021 году - выпускница Приморского краевого колледжа искусств.
С 2021 по сей день студентка Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, класс профессора Климентия Иосифовича Векслера.
Приглашенный артист оркестров Сахалинской области и Республики Карелия.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Программа:
Дж. Россини - Религиозная прелюдия.
И. С. Бах - Фуга соль минор
И. С. Бах - Партита №2 (Аллеманда и Куранта)
А. Шнитке - Сюита в старинном стиле, "менуэт"
В. Семенов - Брамсиана
С. Рахманинов - Музыкальный момент №3 , h-moll.
С. Рахманинов - Ф. Крейслер - Фортепианный концерт №2, 2 часть.
Н. Римский-Корсаков - Ф. Крейслер - Восточный танец и Арабская песня из Симфонической сюиты "Шехерезада"
Р. Гальяна - Танго для Клод
А. Пьяццолла - Времена года в Буэнос-Айресе.
Продолжительность концерт 1 час 20 минут
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