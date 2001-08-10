На Сахалине выступят студенты Петрозаводской государственной консерватории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 апреля в 18-30 на сцене Сахалинского колледжа искусств пройдёт концерт студентов Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Никиты Чудаева и Александры Михаль. Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском колледже искусств.

С большой любовью и благодарностью к своим краям, музыканты выступают в стенах своих учебных заведений таких городов как Владивосток, Невельск, Холмск. В честь юбилейной даты Сахалинского колледжа искусств дуэт ISOLA поздравляет колледж с 65 летием и дарят дружеский концерт, в котором представляют слушателям разнообразную музыку от барокко до наших дней. Концертная программа составлена из музыкальных произведений Баха, Россини, Римского-Корсакова, Рахманинова, Пьяццоллы, Семёнова и других известных композиторов.

(Изóла) - молодой, начинающий ансамбль, который сформировался в стенах консерватории в 2023 году. Оба музыканта родились на Сахалине и закончили Холмскую и Невельскую школу искусств. Никита является руководителем ансамбля, молодого начинающего проекта "Мелодии Карелии", Александра - приглашенный артист оркестров Сахалинской области и Республики Карелия.



Никита Чудаев

2015 г. - выпускник ДШИ г. Холмска

2019 г. - выпускник Приморского краевого колледжа искусств.

2023 г. - выпускник Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Ныне студент 1 курса магистратуры, класс профессора Алексея Петровича Дедюрина

Руководитель ансамбля "Мелодии Карелии" (молодой начинающий проект)

Лауреат международных конкурсов

Александра Михаль

В 2018 году - выпускница Детской школы искусств г. Невельска.

С 2014 по 2019 год - концертмейстер Сахалинского детского симфонического оркестра.

В 2021 году - выпускница Приморского краевого колледжа искусств.

С 2021 по сей день студентка Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, класс профессора Климентия Иосифовича Векслера.

Приглашенный артист оркестров Сахалинской области и Республики Карелия.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Программа:

Дж. Россини - Религиозная прелюдия.

И. С. Бах - Фуга соль минор

И. С. Бах - Партита №2 (Аллеманда и Куранта)

А. Шнитке - Сюита в старинном стиле, "менуэт"

В. Семенов - Брамсиана

С. Рахманинов - Музыкальный момент №3 , h-moll.

С. Рахманинов - Ф. Крейслер - Фортепианный концерт №2, 2 часть.

Н. Римский-Корсаков - Ф. Крейслер - Восточный танец и Арабская песня из Симфонической сюиты "Шехерезада"

Р. Гальяна - Танго для Клод

А. Пьяццолла - Времена года в Буэнос-Айресе.

Продолжительность концерт 1 час 20 минут