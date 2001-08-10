Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С первых дней открытия выставки "Русская живопись от классики до модерна" в Сахалинском областном художественном музее царит невероятная активность. За первую неделю работы экспозицию посетили более 500 человек, что свидетельствует о высоком уровне интереса сахалинцев к русскому классическому искусству, рассказали ТИА "Острова" в ГБУК "СОХМ".

Выставка из собрания Государственного художественного музея Югры (г. Ханты-Мансийск), представлена именами известных русских художников, таких как Константин Коровин, Андрей Рябушкин, Борис Кустодиев, Василий Поленов, Николай Ге, Виктор Васнецов, Василий Суриков и другими.

"Это удивительная возможность увидеть на Сахалине сразу столько картин великих художников в одном месте", - говорит один из посетителей, Дмитрий Николаев. "Я впервые увидел в живую картины Айвазовского и Васнецова. Эмоции переполняют!".

Выставка оказалась столь привлекательной, что многие уже планируют вернуться в музей с семьёй и друзьями. "Это нечто большее, чем просто выставка искусства", - добавляет Елена Петрова. "Это возможность встретиться с великими творцами и зарядиться энергией искусства».

"Мы рады видеть такой огромный интерес к нашей выставке уже с первых дней её открытия", - отметил куратор выставки, представитель Сахалинского областного художественного музея. "Это свидетельствует о том, что русское искусство действительно обладает невероятной привлекательностью и актуальностью для нашего региона".

Выставка "Русская живопись от классики до модерна" остается открытой для посещения до 2 мая 2024 года.