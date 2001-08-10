Сахалинка написала книгу о жизни и деятельности летчицы Марины Расковой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте 2024 года в Саратове была опубликована новая книга старшего научного сотрудника Сахалинского областного краеведческого музея Марии Лукояновой. Кандидат исторических наук подготовила монографическое исследование о штурмане, летчице, одной из первых женщин-Героев Советского Союза Марине Расковой. Книгу под названием «Марина Раскова. За страницами «Записок штурмана» выпустило издательство «КУБиК», рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

В 1939 году увидели свет «Записки штурмана», написанные 27-летней Мариной Расковой. Она прославилась мировыми авиационными рекордами и созданием женских летных полков во время Великой Отечественной войны.

24-25 сентября 1938 года Марина Раскова, Валентина Гризодубова и Полина Осипенко совершили перелет из Москвы на Дальний Восток без посадки, установив мировой авиационный рекорд дальности среди женщин. Из-за нехватки топлива самолет был посажен в тайге, а выпрыгнувшая перед этим с парашютом Раскова в одиночестве десять дней блуждала по лесу. Ключевую роль в поисках экипажа сыграли дальневосточные пилоты, а непосредственно «Родину» обнаружил служивший на Сахалине летчик Михаил Евгеньевич Сахаров. Этот эпизод также нашел отражение в книге Марии Лукояновой.

Жизнь и деятельность Марины Михайловны до сих пор не были предметом большого отдельного исследования. Эта книга – первая в российской историографии биография Расковой, раскрывающая неизвестные страницы ее жизни и добавляющая много нового к «Запискам штурмана».