Сахалинцев приглашают на фестиваль креативного мастерства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль «Создаем будущее» пройдет в главной островной библиотеке 6 апреля с 12.00 до 17.30. Цель мероприятия – выявить представителей креативных индустрий Сахалинской области, завести полезные знакомства, рассказать о себе, обменяться опытом, а также ознакомиться с мерами господдержки для развития креативных индустрий. К участию приглашаются все желающие найти свое дело по душе и успешно его развивать, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Мероприятие предполагает лекционный и интерактивный форматы. Спикерами выступят народный артист России и генеральный директор АНО "Креативные индустрии" Кирилл Ермоленко, первый заместитель директора ММК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» Артем Российченков, заместитель председателя Молодежного комитета ТПП Сахалинской области Ксения Кислицина, руководитель проекта профориентации и наставничества «Вселенная Возможностей» фонда поддержки детей и молодежи «Новое Поколение» Ольга Викулова.

В программе заявлена работа четырех секций. Среди них «Территория Expo Ки», где представители креативных индустрий Сахалинской области расскажут о себе и своих направлениях деятельности. «Территория опыта» расскажет о государственных мерах поддержки креативного предпринимательства, федеральных законах по теме и о том, какие креаторы нужны островному региону. На территории эффективных решений «КИбиз» все желающие смогут «помозгоштурмить» в решении предложенных бизнес-задач, которые могут найти реальное воплощение. Найти партнера, обменяться бизнес-идеями, а также завести полезные знакомства предлагает секция «Коллаборация».