Южно-сахалинских школьников и студентов встретили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интеллект-игра с забавным названием состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Центр саморазвития «Страна СОВ» подготовил для ребят увлекательное путешествие в мир отечественной фантастики по следам юбиляров этого года – Александра Беляева и Кира Булычева, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Игроками стали учащиеся школ № 22 и № 30, Гимназии № 3 и студенты первого курса политехнического колледжа СахГУ. Юным интеллектуалам предстояло вспомнить сюжеты произведений классиков отечественной приключенческой литературы и научной фантастики, интересные факты из жизни писателей, определить героев по описанию и названия книг по экранизациям.

В упорной борьбе победу одержали первокурсники колледжа. Все участники получили сертификаты, победители – дипломы и подарки от «Страны СОВ» и СахОУНБ.