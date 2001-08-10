Тихоокеанское
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16:37, | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на благотворительный концерт памяти жертв трагедии в Подмосковье

Южносахалинцев приглашают на благотворительный концерт памяти жертв трагедии в Подмосковье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна приглашает на благотворительный концерт памяти жертв трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В программе прозвучат произведения Баха, Рахманинова, Малера, Масканьи, Моцарта, Френкеля. Собранные от продажи билетов средства будут переданы в фонд поддержки людей, пострадавших от трагедии.

– Важно оказать поддержку тем, кого коснулось это ужасное событие. На благотворительном концерте прозвучат глубокие произведения, творения гениальных мастеров классической музыки.  Приглашаем всех на концерт отдать дать памяти жертвам трагедии в Подмосковье, поддержать пострадавших, – сказал Тигран Ахназярян.

Мероприятие пройдет в понедельник, 1 апреля, в ККЗ «Октябрь» в 19.00.

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