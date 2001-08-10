В аэровокзале "Южно-Сахалинск" запустили новый выставочный проект
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зону ожидания вылетов украсила передвижная выставка «Остров Сахалин: сквозь время». Её представил музей книги Антона Павловича Чехова в 2018 году в Южно-Сахалинске, после чего экспозиция отправилась в другие города. Побывала в Ялте и Якутске. В стенах воздушной гавани оказалась впервые, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Формат у выставки – необычный. Она представляет собой 16 плакатов. На каждом из них кураторы рассказали об отдельной сфере островной жизни: транспортной доступности, природных ресурсах, медицине, образовании, этническом составе и т.д. Более 130 лет назад, во время путешествия на Сахалин эти же вопросы изучал Антон Чехов. В путевых заметках он запечатлел многие аспекты каторжного быта. Цитаты из его книги «Остров Сахалин» и легли в основу выставки. Современный взгляд на жизнь в регионе дополнили снимки сахалинских фотографов и справочные материалы.
Теперь, не покидая воздушную гавань, пассажиры могут проследить за тем, как со временем регион преображался и какие высоты он покорил. В списке достижений оказался и новый аэровокзальный комплекс «Южно-Сахалинск». Его снимок в состав экспозиции вошёл одним из последних: проект создали на пять лет раньше его открытия. Перед тем, как выставить стенды в терминале, специалисты музея их обновили.
Кроме информации о социально-экономическом развитии региона разделы показывают визитные карточки острова: маяки, сивучей, лососёвых, дикоросы. Подобно Антону Павловичу кураторам выставки удалось создать своеобразную «энциклопедию» сахалинской жизни.
«Наш аэровокзал уже вошёл в историю Сахалина и Курил. Мы этим гордимся и рады рассказывать о других достопримечательностях и достижениях региона. Такие проекты, как передвижная выставка музея книги Антона Чехова, с этим справляются прекрасно. Яркие снимки, короткий и понятный текст привлекают пассажиров, вдохновляют на новые путешествия. Каждое из них начинается в нашей воздушной гавани», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Экспозиция «Остров Сахалин: сквозь время» будет работать в аэровокзале ближайшие несколько месяцев. В апреле музей книги А. П. Чехова порадует пассажиров воздушной гавани ещё одной выставкой. В середине месяца в терминале смонтируют передвижной проект «Лето с Чеховыми». Она посвящена путешествию племянников великого драматурга в островной регион.
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