Тихоокеанское
информационное агентство
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16:48, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет концерт авторской песни

В Южно-Сахалинске пройдет концерт авторской песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно музыкальный вечер в рамках партнерского проекта «Берега авторской песни» пройдет в главной библиотеке островного региона 29 марта в 18.30. Творческое объединение «Апосторов» представит программу «Ах, было б только с кем…», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Концерт посвящен бардам-юбилярам 2024 года – Сергею Никитину и Евгению Клячину. В программе также заявлены песни современных авторов, в том числе сахалинских.  

Концертная программа пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Ограничение по возрасту: 16+.

Дополнительная информация по телефонам: +7(4242) 45-25-54, 47-27-22.

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