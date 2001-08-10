В сахалинском краеведческом музее открылась выставка, посвященная Валентине Вязовской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 марта открылась камерная, теплая выставкуа, посвященная 100-летию со дня рождения историка-этнографа, археолога и сотрудника музея Валентины Вязовской, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Валентина Васильевна родилась 14 марта 1924 г. в селе Головищино Саратовской области в крестьянской семье. В 1942 году она окончила среднюю школу с золотой медалью. В 1948 году В.В Вязовская защитила диплом Ленинградского государственного университета, а осенью 1949 года приехала на Сахалин, куда направили на работу ее мужа Калинина Валентина Захаровича. В этот же год она устроилась на работу в Сахалинский краеведческий музей.
Сначала В.В. Вязовская работала старшим научным сотрудником, затем заведующим отделом истории дореволюционного прошлого, а в 1975 году была назначена заместителем директора музея по научной работе.
«У нас есть хорошая традиция: помнить о людях, которые внесли вклад в развитие нашего музея. А музей – это место, которое дает людям право на бессмертие. Все, что мы видим в музее, когда-то было. И если мы помним об этом, значит оно все еще живо», – поделился директор музея Юрий Алин.
Валентина Васильевна провела ряд археологических разведок по Сахалину. В 1965 году в районе поселка Ноглики на реке Имчин она обнаружила древнюю стоянку возрастом около 7-8 тысяч лет, что позволило считать начало заселения Сахалина на 3-4 тысячи лет ранее известных дат.
В 1967 году в Сахалинском областном краеведческом музее открылась новая экспозиция, выполненная по тематико-экспозиционным планам В.В. Вязовской. И в течение сорока лет гости музея обозревали именно результат ее трудов. Итогом этнографических исследований Валентины Васильевны стала публикация в 1975 году «Каталога этнографических коллекций», в котором описано около 400 предметов материальной и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Не стало Валентины Вязовской в 1990 году. Однако память о ней и ее трудах жива. Познакомиться с ними Вы можете в нашем музее до 2 июня.
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