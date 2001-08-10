О добрых делах великих писателей расскажут на новой выставке в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Развитие благотворительности в нашей стране имеет давнюю и богатую историю. Именно к ней решили обратиться сотрудники музея книги Чехова, создавая авторский выставочный проект «БлагоТворители» (0+). Экспозиция подготовлена совместно с Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственным ордена Почёта музеем А. М. Горького (Нижний Новгород), Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово» и Крымским литературно-художественным мемориальным музеем-заповедником при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Экспозиция рассказывает о благотворительной деятельности А. П. Чехова и его современников – Л. Н. Толстого, М. Горького, В. Г. Короленко, а также других неравнодушных людей. Талантливые писатели, учёные или художники, объединяясь вокруг общих вызовов того времени, всегда находили время и силы помочь тем, кто в этом особенно нуждался.

Ярким примером стало издание в 1892 году литературного сборника «Помощь голодающим», когда от засухи пострадали несколько губерний страны. На выставке «БлагоТворители» сборник из фондов музея книги Чехова является центральным экспонатом, вокруг которого выстраивается повествование о том, какие добрые дела были совершены в ту эпоху. Это и открытие общественных столовых, обстановка которых воссоздана в экспозиции, и сбор пожертвований, и поддержка крестьянства. Посетители увидят подлинные предметы конца XIX века – посуду, книги и фотографии, благодаря которым можно будет оценить масштаб разразившегося бедствия и ощутить сострадание к тяготам русского народа.

Отдельный комплекс на выставке посвящён врачебной деятельности А. П. Чехова, который бескорыстно боролся с эпидемией холеры, пришедшей вместе с голодом. В экспозиции будут представлены медицинские предметы, которые дадут представление о том, как в те непростые годы оказывалась врачебная помощь.

Ещё один комплекс выставки рассказывает о поддержке просвещения. Известно, что А. П. Чехов, как и многие его современники, уделял внимание вопросам образования – от участия в строительстве школ до отправки книг, в том числе и на каторжный Сахалин. Здесь же можно узнать и о знаменитой Яснополянской школе, открытой Л. Н. Толстым, и о благотворительных новогодних ёлках, которые организовывал для особо нуждающихся детей М. Горький.

Каждый из этих деятелей культуры, имея неимоверной силы талант и влияние на умы современников, обладал ещё и безграничной широтой души, проявляя чуткость к бедам других людей, побуждая к оказанию им посильной помощи. На выставке «БлагоТворители» каждый сможет узнать об известных деятелях конца XIX – начала XX века с новой стороны и понять, что для совершения добрых дел всегда есть время и возможности!

Открытие выставки состоится 28 марта в 16:00 в музее книги Чехова. Экспозиция будет работать до 26 мая.