Персональная выставка Татьяны Гурновой открывается в галерее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова приглашает на персональную выставку сахалинской художницы Татьяны Гурновой «Линии судьбы». Экспозиция открывается в галерее «Город художников» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Основная идея выставки – творческое осмысление поиска путей, которые мы выбираем в жизни, и их влияния на наше будущее, сочетание изобразительного искусства и глубокой философии. Через свои картины художница старается передать то, насколько человеку сложно бывает принять решение, и какие последствия оно может оказать на его жизнь.

Удивительна судьба и самой Татьяны, которая, окончив художественную школу, приняла решение связать свою жизнь с юриспруденцией. Но спустя какое-то время снова вернулась к краскам и холстам! Используя яркую палитру, короткие, а порой длинные мазки кистью и мастихином, художница рассказывает свою историю становления как художника – того, как линии судьбы привели её в мир творчества.

Татьяну Гурнову, рисующую сахалинские пейзажи и вдохновляющуюся европейским творчеством начала XX века, вскоре стали называть «сахалинским Ван Гогом». На выставке будут представлены около 40 работ художницы, каждая из них является частью изобразительного повествования, в основе которого – линии и цвета. Словно жизненные пути, они пересекаются, разветвляются, складываются в непредсказуемые узоры.

Открытие выставки «Линии судьбы» состоится в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж) 26 марта в 17:00. Экспозиция будет работать до 23 апреля.