Жителям Южно-Сахалинска расскажут о творчестве Михаила Врубеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Михаил Врубель. Истина в красоте», посвященная творчеству гениального художника, пройдет в главной библиотеке островного региона 27 марта. Начало в 17.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостям расскажут о творческом пути Михаила Врубеля, его рыцарском служении вечной красоте и неоднозначном отношении современников к работам художника. Также пришедшие узнают о знакомстве мастера с меценатом Саввой Мамонтовым, работе в абрамцевской керамической мастерской и многом другом.

Кроме прочего, все желающие смогут подробнее ознакомиться с иллюстрированными изданиями выставки о художнике, расположенной в настоящее время в зале им. А.П. Чехова. В них представлены изображения не только живописных и графических работ, но и менее известных произведений декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства, иконописных работ, монументального искусства и скульптуры.

Лекция пройдет в зале им. А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-46.