Сахалинцы приняли участие в викторине по истории Арктического региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межрегиональная интерактивная онлайн-викторина «Что вы знаете об Арктике?» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 марта. Участниками стали старшеклассники из Южно-Сахалинской школы №5 и студенты из техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Александровск-Сахалинского филиала СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребята ответили на сложные вопросы, такие как: охотится ли белый медведь на пингвинов, каким растением набивают подушки, какую ягоду называют янтарем болот, какой город в народе называют воротами Арктики, и другие. Большинство вопросов викторины требовали от участников поиск ответов с помощью QR-кода в первоисточнике, доступном в электронной библиотеке. Игроки, которые правильно ответили на все вопросы, получат сертификаты от Президентской библиотеки после подведения итогов.

Помимо прочего, ребятам рассказали о коллекциях Президентской библиотеки, посвященных освоению Арктики и ее регионам: «Освоение Арктики», Архангельская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край и другие.