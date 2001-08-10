На Сахалине продолжается прием заявок на участие в ежегодных конкурсах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова продолжает принимать заявки на участие в ежегодных мероприятиях «Чеховианы». Напомним, что цикл творческих конкурсов для юных поклонников творчества писателя традиционно проводится при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области с 1998 года. Сотни ребят из детских садов, школ, колледжей и техникумов островного региона ежегодно проявляют свои таланты в рисовании, выразительном чтении, театральном исполнении, а также демонстрируют интеллектуальные достижения в турнирах настольных игр. Главная тема для творческого проявления – литературное наследие А. П. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в музее.

С 2017 года ежегодная премия «Гран-при» вручается активному образовательному учреждению области, занявшему наибольшее количество призовых мест по итогам всех конкурсов «Чеховианы». Все участники получают сертификаты, а победители – памятные призы от музея. Кроме того, дипломанты конкурса «Читая Чехова» могут стать обладателями премии «Сахалинский маяк», которую учредил Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Напомним, что в 2023 году «Чеховиану» провели в юбилейный 25-й раз. Она собрала рекордное количество участников – более 2 тысяч!

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоятся 23 апреля в ККЗ «Октябрь».

Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить по телефону: +7 (4242) 43-65-09 и на сайте музея в разделе «Афиша».