Сахалинцы с ограничениями по здоровью посоревновались в знании весенней поэзии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интеллектуальная игра «Весеннее настроение в искусстве» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 марта. Участниками встречи стали группы дневного пребывания Центра социального обслуживания населения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гости соревновались в знаниях русской поэзии, делая акцент на теме весны. Были прочитаны произведения Алексея Плещеева, Федора Тютчева и Александра Блока, и других поэтов.

Кроме прочего, для маломобильных граждан провели викторины и конкурсы. Например, «Литературное буриме», где соревнующиеся должны были написать стихи на заданную тему.

Все участники игры получили поощрительные призы.