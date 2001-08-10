Тихоокеанское
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12:13, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет первый открытый конкурс флейтистов

В Южно-Сахалинске пройдет первый открытый конкурс флейтистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 марта в 13:00 в зале СОЦНТ впервые в истории Южно-Сахалинска пройдёт открытый конкурс флейтистов «Волшебная флейта», рассказали ТИА "Острова" в детской музыкальной школе №5 Южно-Сахалинска.

Впервые в Южно-Сахалинске на одной площадке соберутся посостязаться в своём мастерстве 35 флейтистов разных возрастов от 7-ми до 16-ти лет. География I открытого конкурса флейтистов «Волшебная флейта» обширна. В конкурсных прослушиваниях примут участие учащиеся детских музыкальных школ нашего города: ЦДМШ, ДМШ № 1, ДШИ «Этнос»; и разных городов и посёлков Сахалинской области: Корсаков, Долинск, Стародубское, Поронайск.

Организатором конкурса является «Детская музыкальная школа № 5» города Южно-Сахалинска при поддержке Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска.

Конкурс проводится с целью выявления талантливых исполнителей и популяризации детского исполнительства на флейте, установления новых контактов для творчества и обмена опытом работы преподавателям по классу флейты.

Церемония награждения и круглый стол пройдут 22 марта с 12:00 до 14:00 в зале «Детской музыкальной школы № 5».

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