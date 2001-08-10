Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Моменты преображения природы Сахалина после зимнего сна представили островные художники на выставке «Пробуждение», которая открылась в галерее "Город художников". Экспозицию организовал музей книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В экспозиции представлены более 40 работ, выполненных в различных жанрах, – от коллажа до живописных пейзажей и натюрмортов. Весенние метаморфозы природы отражены на полотнах Олега Папузина, Константина Колупаева, Ольги Русовой, Александры Прекрасновой. Кроме того, на выставке представлены работы, выполненные в технике графического дизайна. В числе их авторов – сотрудник экспозиционно-исследовательского отдела музея книги Чехова Мария Овчаренко. Каждый из художников смог по-своему передать ощущение самого ожидаемого времени года.

Напомним, что творческая весна в Южно-Сахалинске началась с масштабного события – открытия нового пространства «Арт-галерея. Художественная фабрика». Его украшением стал перфоманс островных художников Константина Колупаева и Сергея Сосновцева, в рамках которого они создали яркое полотно на тему прихода весны. На открытии выставки «Пробуждение» среди гостей провели конкурс на самое оригинальное название созданной работы. А после среди его участников разыграли креативные футболки от музея книги Чехова с изображением картины, которая теперь носит название «Весенний шторм жизни». Его предложила студентка Сахалинского колледжа искусств Анита Гуськова. Кстати, почувствовать себя художником в этот вечер мог каждый – украсив росписью на весеннюю тематику стаканчики для чая! Кроме того, художница Кристина Ярных провела для всех желающих мастер-класс по изображению цветов в необычной технике.

Увидеть творчество островных художников с новой стороны и приблизить момент прихода настоящей весны теперь может каждый – на выставке «Пробуждение». Экспозиция в галерее «Город художников» будет работать до 19 апреля.