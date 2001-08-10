В СахОУНБ продолжается реализация культурно-просветительной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две лекции в рамках программы прошли 12 и 15 марта в главной библиотеке Сахалина. Их посетили пять групп студентов Сахалинского техникума сервиса и читатели СахОУНБ. Гостям были представлены темы: «Русский традиционный костюм» и "Русская игрушка", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Студенты техникума сервиса являются частыми посетителями библиотеки. Ребята обучаются по специальности «печатное дело», «закройщик», «парикмахер» и ищут вдохновение, в том числе в литературе по искусству, которая в богатом разнообразии представлена в зале им. А.П. Чехова СахОУНБ. Педагоги образовательного учреждения Наталья Курбатова и Оксана Ким поддерживают стремление ребят расширять горизонты своих познаний и приводят в библиотеку новые поколения учащихся, где они узнают о базовых основах русской культуры.

На одной из лекций студенты узнали об истории русского костюма и костюмных комплексах, бытовавших на территории России. Особое внимание лектор уделила различным видам головных уборов. Издание «Русские головные уборы XVII - начала XX века в собрании Исторического музея» Т. Т. Ивановой привлекло внимание ребят, как красочный художественный альбом. Книга из новых поступлений чеховского зала «Русский сарафан: белый, синий, красный» познакомила с основными типами этого предмета костюма. В ходе беседы вспомнили произведения художников, которые изображали на своих полотнах людей в национальном костюме.

Кроме прочего, слушателям была предоставлена возможность рассмотреть настоящие образцы русской традиционной вышивки и набойки и послушать грампластинки на стилизованном граммофоне.

Отметим, что мероприятие сопровождал сурдопереводчик-тьютор, предоставляя возможность ребятам с ограниченными возможностями здоровья воспринимать материал наравне со своими одногруппниками.

Другая популярная у аудитории тема программы «Русская традиционная художественная культура» – «Русская игрушка», рассказывает о важной составляющей части культуры, отражающей национальные традиции и региональные особенности. На лекции, прошедшей 15 марта, была представлена тематическая литература и демонстрировались произведения, изготовленные на предприятиях народных художественных промыслов, авторские работы: настоящая дымковская, филимоновская, каргопольская, петровская глиняная игрушка, богородская и сергиево-посадская деревянная игрушка и тряпичная кукла, созданная мастерицами из Москвы и Сергиева Посада. Фигурки, некоторые из которых приводятся в движение, можно было подержать в руках.

Лекции по-народному и декоративно-прикладному искусству проходят для различных организованных групп.

Дополнительная информация и запись по телефону +7(4242) 45-25-46.