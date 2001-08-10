Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский областной художественный музей приглашает на выставку «Русское искусство: от классики до модерна» из фондов Государственного художественного музея Югры (г.Ханты-Мансийск), рассказали ТИА "Острова", рассказали ТИА "Острова" в областном художественном музее.
На выставке сахалинцам будут представлены произведения великих русских художников: Айвазовского Ивана Константиновича (1817-1900); Ге Николая Николаевича (1831-1894); Поленова Василия Дмитриевича (1844-1927); Кустодиева Бориса Михайловича (1878-1927); Васнецова Виктора Михайловича (1848-1926); Сурикова Василия Ивановича (1848-1916) Рябушкина Андрея Петровича (1861-1904); Борисова-Мусатова Виктора Эльпидифоровича (1870- 1905) и др.
Эта уникальная выставка позволит всем посетителям проследить развитие русской живописи от истоков классицизма до формирования нового интернационального художественного стиля «модерн» на рубеже XIX-XX веков.
Выставочный проект реализуется совместно с Государственным художественным музеем Югры при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Экспозиция будет работать с 23 марта по 02 мая 2024 года.
Телефон для справок 8(4242)72-37-38.
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