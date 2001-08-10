22 марта в сахалинском краеведческом музее открывается выставка, посвященная историку-этнографу Валентине Вязовской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая выставка открывается в краеведческом музее 22 марта в 16:00. Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Валентины Васильевны Вязовской (1924-1990), историка-этнографа, археолога, сотрудника Сахалинского областного краеведческого музея (1940-1970-е гг.). Новая выставка расскажет о жизненном и творческом пути музейного работника, где будут представлены фотографии, полевые сборы, а также открытия и результаты научной деятельности в виде отчетов, статей и публикаций.

Валентина Васильевна Вязовская родилась 14 марта 1924 г. в селе Головищино Саратовской области в крестьянской семье. В 1942 году она окончила среднюю школу с золотой медалью. В 1948 году В.В Вязовская защитила диплом Ленинградского государственного университета, а осенью 1949 года приехала на Сахалин, куда направили на работу ее мужа Калинина Валентина Захаровича. В этот же год она устроилась на работу в Сахалинский краеведческий музей.

Вязовская В.В. руководила рядом разведочных археологических экспедиций по Сахалину, создала новую экспозицию музея конца 1960-х гг., являлась автором-составителем тематического каталога этнографических коллекций (1975 г.).

В 1976 году по состоянию здоровья Вязовская В.В. покинула и музей, и Сахалин. Скончалась в 1990 году в Ленинграде.

Выставка будет работать до 2 июня.