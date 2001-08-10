Южносахалинец Вениамин Ким стал лауреатом конкурса авторской песни в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска Вениамин Ким вошел в число лучших авторов-исполнителей в рамках I Открытого слета бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои», который проходил в Москве в начале марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В проекте, реализованном Фондом Олега Митяева при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, приняло участие более 200 одаренных авторов и исполнителей из разных городов России, включая Южно-Сахалинск, а также из Беларуси. Главным событием слета стали конкурсы авторской песни среди детей и взрослых.

Вениамин Ким из Южно-Сахалинска, а также еще 3 автора-исполнителя и 3 ансамбля стали лауреатами взрослого конкурса. Все они получили приглашение к участию в творческой программе Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни на Южном Урале и во Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской области.

Кроме этого, 4 победителя детского конкурса «Наша смена» автоматически прошли отбор на участие в ежегодной общеразвивающей программе Фонда Олега Митяева в МДЦ «Артек» в Крыму.

Как отметил Вениамин Ким, авторская песня - это многогранный, обладающий яркими индивидуальными чертами, жанр, который набирает все больше поклонников, и среди молодежи в том числе.

- Благодаря фестивалю я еще раз убедился, что жанр живет, развивается и имеет большое будущее. Сегодня авторской песней увлечены не только взрослые бородатые дяди, но и совсем юные талантливые исполнители. Я был поражен выступлениями молодежи — все ребята необыкновенные, великолепно владеют инструментом, пишут удивительные стихи с глубоким смыслом, - поделился впечатлениями Вениамин Ким. - На слете бардовского движения мы все зарядились позитивными эмоциями, творческой энергией, нашли новое вдохновение.

Напомним, популярный островной бард - постоянный участник масштабных городских музыкальных событий. Вениамин Ким является идейным вдохновителем и бессменным председателем оргкомитета фестиваля авторской песни «АПОстров», который при поддержке администрации Южно-Сахалинска ежегодно проходит в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Кульминацией проекта «Чтобы наши песни пели, как свои» стал гала-концерт с участием известных артистов: Никиты Высоцкого, Евгения Маргулиса, Вадима Егорова и Весты Соляниной, хора Сретенского Монастыря, Романа Ланкина, Тимура Ведерникова и др.

В программе слёта также были перфомансы в исполнении актеров московских театров, тематические мастер-классы по вокальному, музыкальному, исполнительском мастерству, режиссуре и т. д. Все жалеющие могли посетить квартирники, творческие встречи, фотовыставку, посвящённую бардовским фестивалям.

Участие Вениамина Кима в I Открытом слете бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои» стало возможным благодаря поддержке регионального министерства культуры и Сахалинского центра народного творчества.