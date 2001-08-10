Сахалинским читателям рассказали о жизни и творчестве писателя Кобо Абэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Лики времени: Кобо Абэ» к 100-летию писателя прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 11 марта. Участниками встречи стали постоянные читатели, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Слушателям рассказали об увлекательной жизни писателя, его творчестве и о произведениях, которые были отмечены литературными премиями. Абэ считал себя учеником русских писателей — Гоголя и Достоевского.

Присутствующие обсудили экранизации произведений Кобо Абэ, особенно отметив фильм «Женщина в песках» 1964 года. Он был номинирован на премию «Оскар» в двух категориях: лучший фильм на иностранном языке и лучшая режиссура.

Кроме того, читателям провели обзор книжной выставки с произведениями Абэ. Экспозиция расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 7 апреля.