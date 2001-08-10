"Крымская весна" пришла в главную библиотеку Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка, посвященная восстановлению Крыма с Россией, открылась в главной островной библиотеке 12 марта. Экспозиция состоит из трех разделов и охватывает такие направления, как история, литература и туризм, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Первый раздел выставки представлен книгами по истории Крыма. Среди них такие фундаментальные труды, как издание Российского военно-исторического общества «История Крыма» и двухтомник Института российской истории Российской академии наук «История Крыма», рассчитанные на историков, археологов, этнологов, политологов, культурологов и преподавателей. Учащимся среднего и старшего возраста будет интересен школьный путеводитель «Крым: прошлое и настоящее» из серии «Узнай мир».

Раздел «Литературный Крым» знакомит с двухтомником из серии «Крым в русской литературе» Г. Н. Кунцевской – «Благословенная Таврида. Крым глазами великих русских писателей» и «Неповторимый Крым. Крым в судьбе и творчестве русских писателей». В антологии «Крым в русской поэзии и искусстве» полностью публикуются крымские поэтические циклы В. Бенедиктова, А. Толстого, П. Вяземского, М Волошина, В. Набокова и др. Завершает антологию подборка «Современные поэты Крыма». Книга известного чеховеда, кандидата филологических наук Г. А. Шалюгина «Чехов в Крыму» рассказывает о жизни и творчестве замечательного русского писателя в Крыму.

В 2015 году между Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко и главной библиотекой Сахалина было подписано Соглашение о сотрудничестве. Благодаря книгообмену, фонды библиотеки пополнились изданиями, которые дают возможность лучше узнать историю, географию, литературу и искусство Крыма. На выставке представлены некоторые из них: научно-популярное издание «Крым от древности до наших дней», художественный альбом «Молодые крымскотатарские художники», «Курганник. Были и легенды Крыма» Н. Немытова, сборник стихотворений А. Вакуленко «Веселое и не только ассорти» и др.

Любители путешествий могут найти в разделе «Туристический Крым» красочные иллюстрированные путеводители: «100 самых красивых мест Крыма» И. Слука, «Легенды и мифы Крыма» Т. Калинко и «Крым пешком: самые интересные прогулки по полуострову» О. Пугач.

После экспонирования книги можно будет взять на дом. Выставка расположена на зале отраслевой литературы (З-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 24 марта.