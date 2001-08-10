В музее книги Чехова расскажут, как совершить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выставки «Жарища в Африке», организованной совместно с Новосибирским государственным краеведческим музеем при поддержке островного министерства культуры и архивного дела, в музее книги Чехова пройдёт лекция «Путешествие в Африку», рассказали ТИА "Острова" в музее.

Побывать на далёком континенте, о котором читали в стихах и рассказах и смотрели в телепередачах, мечтают многие. Две сахалинские путешественницы встретятся с аудиторией и расскажут о том, насколько реально побывать в Африке и осуществить мечты детства!

Наталья Рыбакова поделится своим опытом путешествия в Танзанию, где ей удалось покорить один из маршрутов самой высокой точки Африки – Килиманджаро. А Марина Ильметова расскажет о своей поездке в ЮАР и джип-туре по Намибии, из которых она вернулась совсем недавно.

Яркие и уникальные фотографии, которые будут сопровождать рассказ путешественниц, помогут сделать далёкую Африку ближе, а мечты о ней – реальнее.

Лекция «Путешествие в Африку» состоится 14 марта в 18:00.

Вход свободный.