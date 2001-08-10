Маямбе на фестивале молодёжи понравилась Сахалинская область

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская делегация на ВФМ познакомила иностранцев с русской культурой. Уже четвертый день молодёжь со всего мира узнаёт Россию и её традиции на Всемирном фестивале молодёжи. В рамках программы «Культурное шефство» Сахалинская область организовала для участников из подшефных стран Лаоса, Камбоджи, Кореи и Японии уникальное мероприятие, в котором они познакомились с русской культурой и обычаями. Гости открыли для себя настоящий русский вкус гостеприимной России, рассказали ТИА «Острова» в агентстве по делам молодежи Сахалинской области.

В ресторане курорта Красная Поляна «Trattoria540» участников ждала стилизованная встреча в русско-народных костюмах, с баяном, балалайками, самоваром и караваем. Сахалинцы постарались максимально раскрыть иностранцам интересные и необычные традиции. Хитом программы стал мастер-класс по лепке пельменей, где каждый гость смог сам попробовать себя в этом искусстве. Мероприятие сопровождалось народными песнями под баян–гости с удовольствием отплясывали русские народные танцы.

«Я первый раз в России и я в восторге! Это удивительная и очень красивая страна. Теперь мне есть, что рассказать своим друзьям, которые очень удивились, когда узнали, что я лечу сюда, на фестиваль. Они говорили мне, что возможно это опасно. Но я только смеялся. Сейчас же я вижу, что это самая безопасная страна в мире. И еще у вас сильный президент», – поделился эмоциями Маямба, участник фестиваля из Лаоса.

Для фото и видео молодые люди облачались в различные атрибуты русской культуры: кокошники, валенки, шапки-ушанки. Фотографировались с расписными ложками, бусами из баранок и павловопосадскими платками. По окончании мастер-класса всех накормили настоящим русским обедом от бренд-шефа ресторана Евгения Козубова, который входит в ТОП 5 лучших шеф-поваров Юга России по версии национальной премии WHERETOEAT.

«Конечно, мы рассказываем иностранным гостям про Сахалинскую область, показываем достопримечательности и нашу прекрасную природу. Хочется отметить, что участники Всемирного фестиваля молодёжи осознают многообразие народов, культур, традиций и выступают за взаимное обогащение без навязывания единых стандартов и признаются в любви к нашей стране», – сказал Алексей Ченских, уполномоченный руководитель делегации Сахалинской области.

Во время поездки на Красную Полян иностранцы узнали много интересных фактов про Россию, познакомились с географией островного региона и окунулись в историю Всемирного фестиваля молодёжи. Молодые люди смогли насладиться удивительными природными пейзажами, живописными Кавказскими горами, лесами и чистотой горного воздуха.