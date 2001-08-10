Серебряных волонтёров Южно-Сахалинска снова отметили в преддверии 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице накануне праздника 8 Марта поздравили женщин-добровольцев, которые вносят значительный вклад в социальную жизнь города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.

Женщины старшего поколения рассказали о своем участии в региональном проекте «Сопричастность». Добровольцы показали на деле, как они своими руками вяжут маскировочные сети военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Серебряные» волонтеры готовы бескорыстно помогать другим, не считаясь с собственным временем, и каждый день доказывают, что делать добро можно в любом возрасте.

С наступающим праздником женщин-добровольцев поздравила директор департамента социальной политики Южно-Сахалинска Эльвира Юркова, отметив их большой вклад в проведении социально значимых мероприятий, в оказании адресной помощи людям в сложной жизненной ситуации.

За активное участие в общественной жизни города были отмечены волонтеры Совета серебряных добровольцев при администрации Южно-Сахалинска - Валентина Михайловна Скалецкая, Татьяна Анатольевна Акмурзина, Ольга Васильевна Скисова и Надежда Николаевна Тарасова.

В Южно-Сахалинске активно развивается добровольческое движение. Помощь волонтеров в решении важных для жителей вопросов — одна из составляющих проекта губернатора Сахалинской области «Забота. Защита. Уважение».