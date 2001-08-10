На Сахалине стартовал проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая встреча в рамках проекта прошла 29 февраля в молодежном центре «Универсалка». Приглашенным гостем стала сахалинский мастер по наращиванию волос Анна Олейникова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист рассказала о том пути, который пришлось пройти, прежде чем найти свое призвание. Как хобби развить в прибыльный бизнес, а также поделилась своими методами мотивации достидения целей. Кроме прочего Анна рассказала о мерах поддержки малого бизнеса в России, акцентируя внимание на нюансах налогообложения и отчетности.

В конце встречи для пришедших провели мастер-класс по наращиванию волос.Проект «Найди себя» направлен на то, чтобы помочь людям понять их истинные желания, найти верные ориентиры в самореализации и опередить пути осуществления своих бизнес идей.