Тихоокеанское
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10:06, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинских школьников познакомили с традициями китайского Праздника фонарей

Сахалинских школьников познакомили с традициями китайского Праздника фонарей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 марта в рамках проекта «Магия востока». Слушателями стали ученики 5,6 и 7 классов южно-сахалинских школ №1 и №32, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты Информационного центра международного сотрудничества СахОУНБ представили презентацию, посвященную истории и легендам Праздника фонарей. Школьникам показали видеофрагменты китайского фестиваля, на котором главными героями танцевальных обрядов выступили мифические звери: дракон и лев.

Помимо прочего, ребята поучаствовали в викторине и сделали из бумаги свои собственные китайские фонарики. 

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