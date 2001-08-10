На Сахалине подведут итоги фотоконкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие пройдет в главной библиотеке Сахалина 7 марта в 17.30. Все желающие могут оставить свои голоса в поддержку понравившейся работы до начала подведения итогов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс был направлен на популяризацию островных туристических маршрутов, природных красот и достопримечательностей населенных пунктов среди жителей островного региона.

Сахалинцы и курильне при помощи фотокарточек показали свои любимые места, стараясь передать атмосферу путешествий, и свой, особенный взгляд на родной край. Всего на конкурс поступило 40 работ. Они размещены на выставочном стенде в фойе первого этажа СахОУНБ. Все желающие могут принять участие в народном голосовании. Компетентное жюри будет учитывать полученные результаты при подведении итогов.

Победители конкурса будут награждены дипломами, а участникам, не занявшим призовые места, будут вручены сертификаты.

Кроме прочего, на церемонии награждения выступят специальные гости: автор-исполнитель Павел Гавриков и группа 7-я база.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-54.