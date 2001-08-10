Итоги III Международного симпозиума на языках КМНС подвели в музее книги Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 20 по 22 февраля прошло масштабное событие — III Международный симпозиум на языках коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока Российской Федерации. Он объединил более 50 участников, представляющих обширную географию регионов – от Камчатского края и Республики Саха (Якутия) до г. Шэньян, провинция Ляонин, КНР! В их числе – сотрудники учреждений образования, науки и культуры, краеведы, школьники, студенты, представители КМНС ДВ РФ. Все они собрались на Сахалине, чтобы обсудить ряд вопросов, актуальных с точки зрения сохранения и развития языковой культуры, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В первый день симпозиума в рамках проекта «Сахалинский ЭтноЛекторий» Российского Этнографического музея в Сахалинском областном краеведческом музее прошла лекция «Особенности происхождения амуро-сахалинского ездового собаководства», для собравшихся выступил независимый исследователь, кандидат исторических наук Андрей Петрович Самар (г. Москва). Вечером того же дня в галерее «Город художников» прошло открытие выставки Натальи Кирюхиной «Мифы Сахалина», первыми посетителями которой стали участники и гости симпозиума.

Основные мероприятия симпозиума прошли 21 февраля В ТДЦ «Столица» – в Международный день родного языка.

– По указу президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. И очень отрадно видеть в зале сразу несколько поколений представителей самобытных этносов, которые передают традиции культуры своим потомкам, – отметила начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера администрации губернатора и правительства Сахалинской области Регина Федулова.

Гостей и участников симпозиума приветствовали нивхский писатель Владимир Санги, председатель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова. Кроме того, министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева презентовала новое издание словаря уильтинского языка, экземпляры которого вручили старейшим работникам образования и носителям культуры КМНС Минато Сирюко и Елене Бибиковой, уильтинской художнице Веронике Осиповой! А директор музея книги Чехова Евгения Фирсова вручила благодарственное письмо Елизавете Дзяпи, которая недавно передала в дар ценные предметы и литературу на нанайском языке.

– Вопросы сохранения, развития и преподавания языков коренных малочисленных народов Севера, а также сохранения и распространения традиций, ремесел являются актуальными и требуют обсуждения. 10 лет назад этнограф Татьяна Петровна Роон выступила инициатором первого симпозиума. И сейчас мы продолжаем эту традицию, стараясь вовлечь как можно больше заинтересованных лиц. Особенно приятно видеть, как люди, не пользующиеся своим родным языком в повседневной жизни, специально готовятся и делают переводы своих докладов. Это самый важный результат нашей работы, – подчеркнула Евгения Фирсова.

Продолжило симпозиум пленарное заседание, на котором прозвучали доклады министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик, доктора искусствоведения, профессора кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств Оксаны Добжанской, ответственного секретаря этнологической серии «Народы и культуры» Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидата исторических наук Людмилы Миссоновой. Так, в ходе одного из выступлений удалось послушать, как звучат на языках полуострова Таймыра песни Великой Победы!

Далее работа симпозиума проходила по секциям – «Тунгусо-маньчжурские языки» и «Палеоазиатские языки»! Все выступления были посвящены сохранению речевой культуры этносов. Например, гость из КНР – бакалавр Илари Энтэхэда из г. Шэньян – рассказал о том, как функционирует их музыкальная группа, выступающая в этническом стиле. Прозвучали и детские доклады, которые юные участники симпозиума представляли в рамках детско-юношеской конференции «Родная речь»! Красивым окончанием второго дня симпозиума стало открытие выставки «Жарища в Африке» в музее книги Чехова. Посетители с интересом познакомились с уникальными предметами из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея.

Завершилась работа III Международного симпозиума на языках КМНС ДВ РФ на следующий день – участников и гостей ждал круглый стол «Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Севера в XXI веке». В атмосфере тематической выставки «Женщина Севера», которая в эти дни проходит в Сахалинском областном художественном музее, поговорили о том, как изучать и транслировать традиции этноса через творчество, и как в этом помогают музеи и интернет-ресурсы. Кроме того, собравшиеся поучаствовали в этнодиктанте, а затем отправились на экскурсию в Исторический парк «Россия – моя история». Напомним, что организатор III Международного симпозиума на языках КМНС ДВ РФ – Ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке островного министерства культуры и архивного дела. Координатор – музей книги Чехова «Остров Сахалин». Отметим, что первый международный симпозиум на языках КМНС состоялся в 2014 году, второй – в 2019 году.

Музей книги Чехова благодарит партнёров мероприятия: Сахалинский областной краеведческий музей, Сахалинский областной художественный музей, Сахалинский областной центр народного творчества, Исторический парк «Россия – моя история», «ГТРК «Сахалин».