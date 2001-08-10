В Южно-Сахалинске открылась выставка "Жарища в Африке"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В музее книги Чехова открылась выставка «Жарища в Африке». Экспозиция из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея организована при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
– Я поздравляю всю команду музея с тем, что у них получилась очень яркая и красочная выставка. Это хорошая возможность погрузиться в далёкую, но такую необычную культуру, – отметила ведущий советник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Александра Михайлова.
В экспозиции представлены около 300 уникальных предметов, привезённых с африканского континента, – ритуальные маски и статуэтки, деньги, оружие, украшения.
– Ещё никогда африканская коллекция не путешествовала так далеко, и нигде к её экспонированию не подходили столь тщательно! Огромное спасибо коллегам за столь трепетное отношение, – подчеркнул заместитель директора Новосибирского государственного краеведческого музея Антон Рубшев.
– Мы рады, что знакомство и общение с Новосибирским музеем воплотилось в такой красивой выставке! Это наш первый, но, вероятнее всего, не последний совместный проект, – отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова, вручая благодарность коллегам из Сибири.
Первыми посетителями выставки «Жарища в Африке» стали участники и гости III Международного симпозиума на языках КМНС ДВ РФ. Каждый из них отметил творческий подход, с которым в музее книги Чехова подошли к оформлению экспозиции. Дизайн-проект разработали член Союза художников России Наталья Кирюхина и художница Ольга Маркелова, которая участвовала и в воплощении художественной задумки. Кроме того, в росписи стен и изготовлении статуй приняли участие Татьяна Рубцова, Сергей Сосновцев, Сергей Орлов, а член Союза художников России Константин Колупаев сделал масштабные копии некоторых экспонатов, представленных в экспозиции.
Отметим, что выставка «Жарища в Африке» будет работать в музее книги Чехова до 21 апреля!
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