О русско-японской войне поговорили в главной библиотеке Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический вечер «Русско-японская война: имена и события» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 21 февраля. Встреча была приурочена к 120-летию со дня начала войны. Участниками стали студенты Сахалинского государственного университета, ученики южно-сахалинской школы №32 и № 1, юнармейцы, сотрудники федеральной службы судебных приставов Сахалинской области, специалисты ММК Победа, участники регионального отделения «Поисковое движение России» и читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Русско-японская война, итоги которой оказали сильное влияние на дальнейшую судьбу Российской империи, Сахалина и Курил, произошла более века назад. Однако нынешнее поколение должно помнить и чтить воинов, отдавших свои жизни в борьбе с неприятелем.

Соперничество России и Японии за влияние в Северо-Восточном Китае и Корее привело к обострению международной обстановки на Дальнем Востоке. 8 февраля 1904 года император Николай II издал Манифест об объявлении войны Японии. Главной ареной сражений стали Маньчжурия и Ляодунский полуостров, где японские войска осадили крепость Порт-Артур.

Игорь Самарин, начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа», выступил с речью, в которой подчеркнул важность работы музея по изучению и экспонированию периода русско-японской войны. Он отметил, что жители Сахалина проявляют особый интерес к этому событию, так как жили в регионе, который в течение 40 лет находился под юрисдикцией другой страны. Кроме того, эксперт анонсировал выпуск нового сборника «Документов и материалов по истории боевых действий на Сахалине в годы русско-японской войны», который включает в себя богатый иллюстративный и информационный массив по этой теме.

Так же, эксперт обратился к молодежи, подчеркнув, что им предстоит решать проблему создания и открытия памятника русским защитникам острова Сахалин в годы русско-японской войны.

Историк, краевед Елена Ращупкина-Лопухина представила подробный доклад об офицере героического крейсера «Новик» Александре Прокофьевиче Максимове. Она рассказала о непростой судьбе этого человека, его службе на корабле, обороне Сахалина, японском плене и других вехах его удивительной и трагической судьбы.

О поиске и исследованиях мест боев и захоронений, связанных с русско-японской войной на территории Сахалина, которые ведутся с 1987 года, рассказал участник регионального отделения «Поисковое движение России» Виктор Янков. Помимо прочего, спикер выделил три проблемы, связанных с этим периодом истории: отсутствие памятной даты, отсутствие памятников и то, что до сих пор не захоронены останки защитников нашего острова.

В завершение встречи с обзором редкого книжного фонда о русско-японской войне выступила главный хранитель фондов Сахалинской областной научной библиотеки Мария Тепкина. Она представила такие издания, как «Письма о войне с Японией» Людовика Нодо, Записки генерала Куропаткина о Русско-японской войне. Итоги войны, Книга Владимира Апушкина «Русско-Японская война 1904-1905 г.» и прочие.