Александру Ф. Скляру презентовали фестиваль "Крылья Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лидер российской рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр встретился с организаторами крупнейшего дальневосточного фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина». В формате пресс-конференции родоначальник мероприятия Дмитрий Третьяков рассказал легенде русского рока об истории, уникальности и масштабах события, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В этом году «Крылья Сахалина» отмечает первый большой юбилей - в островном регионе он пройдёт в десятый раз. Фестиваль включает в себя не только концерт с приглашенными рок-звёздами, но и различные активности - мотофристайл, частная авиация, показательные выступления парашютистов и авиатехники, танковые стрельбы, выставка боевой техники, воздушные шары и многое другое.
На встрече затронули тему развития сахалинского рок-движения, инициатором которой выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Фронтмен «Ва-Банкъ» поддержал эту идею.
- Я очень рад, что мы сегодня встретились. Узнал подробнее о фестивале «Крылья Сахалина». Считаю, что это очень интересное событие, мультикультурное и всевозрастное с богатой историей. Его обязательно нужно продолжать проводить и развивать, - подчеркнул Александр Ф. Скляр. – Вместе с тем молодые группы, которые принимают в нем участие, должны иметь дальнейшую перспективу. Сегодня мы детально поговорили на эту тему. По возвращении в Москву я обязательно встречусь с руководством «Нашего радио» и, вполне вероятно, найду поддержку, чтобы радиостанция тоже подключилась к этой работе и помогла дальнейшему пути самых интересных и перспективных сахалинских рок-музыкантов. Уверен, что дальше мы будем двигать это дело вместе.
Напомним, X фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина» пройдет с 19 по 21 июля в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024». Этот форум уже шестой год подряд становится главным мероприятием по поддержке технологических и социальных проектов, запуску новых инициатив и развитию промышленности.
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