В Южно-Сахалинске открылась выставка работ дальневосточных художников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В краеведческом музее открылась выставка работ дальневосточных художников, организованная совместно с компанией «Сахалинская Энергия». Она охватила все музейное пространство, рассказали ТИА «Острова» в краеведческом музее.

С 17 февраля для гостей музея начала работать выставка «Связь времен: время первых. Отражение прошлого в настоящем». Необычный проект реализован благодаря совместной работе краеведческого музея, островных художников и компании «Сахалинская Энергия» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Основными площадками стали два выставочных зала, но экспонаты охватили все музейное пространство, связывая каждый этап развития региона единой художественной нитью. Такой формат призван вдохновлять на размышления о связи поколений и динамике развития нашего края.

«Для нас это значимое событие – открытие не просто выставки, а одной выставки, охватывающей всю площадь нашего музея. Мы плотно работаем с художественной общественностью, но это сотрудничество, как правило, ограничивается нашим межэтажным пространством. Однако мы открыты для экспериментов, и этот эксперимент удался», – поделился впечатлениями директор музея Юрий Алин.

Выставка приурочена к 15-летнему юбилею первого в России крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа и является продолжением проекта «Лаборатория сахалинской энергии». Компания активно поддерживает местное арт-сообщество и старается вести диалог с жителями области на языке современного искусства. Представленные на выставке экспонаты – это энергия природы, воплощенная в технологиях и отраженная на холсте, а также размышления об истории региона.

«Результаты нашей работы – это достояние не только компании «Сахалинская Энергия», это достояние Сахалинской области и всей страны. И я рад, что производственный комплекс «Пригородное» находится в фокусе и вдохновляет островных художников, чьи картины путешествуют по всей стране», – рассказал начальник ПК «Пригородное» Иван Шамонаев.

Выставка будет работать в Сахалинском областном краеведческом музее до 16 марта. Гостей ждет насыщенная культурная программа, включающая экскурсии, лекции и встречи с арт-специалистами, которые помогут прикоснуться к прошлому региона и переосмыслить его настоящее.