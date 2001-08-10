В Южно-Сахалинске открылась выставка работ дальневосточных художников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В краеведческом музее открылась выставка работ дальневосточных художников, организованная совместно с компанией «Сахалинская Энергия». Она охватила все музейное пространство, рассказали ТИА «Острова» в краеведческом музее.
С 17 февраля для гостей музея начала работать выставка «Связь времен: время первых. Отражение прошлого в настоящем». Необычный проект реализован благодаря совместной работе краеведческого музея, островных художников и компании «Сахалинская Энергия» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
Основными площадками стали два выставочных зала, но экспонаты охватили все музейное пространство, связывая каждый этап развития региона единой художественной нитью. Такой формат призван вдохновлять на размышления о связи поколений и динамике развития нашего края.
«Для нас это значимое событие – открытие не просто выставки, а одной выставки, охватывающей всю площадь нашего музея. Мы плотно работаем с художественной общественностью, но это сотрудничество, как правило, ограничивается нашим межэтажным пространством. Однако мы открыты для экспериментов, и этот эксперимент удался», – поделился впечатлениями директор музея Юрий Алин.
Выставка приурочена к 15-летнему юбилею первого в России крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа и является продолжением проекта «Лаборатория сахалинской энергии». Компания активно поддерживает местное арт-сообщество и старается вести диалог с жителями области на языке современного искусства. Представленные на выставке экспонаты – это энергия природы, воплощенная в технологиях и отраженная на холсте, а также размышления об истории региона.
«Результаты нашей работы – это достояние не только компании «Сахалинская Энергия», это достояние Сахалинской области и всей страны. И я рад, что производственный комплекс «Пригородное» находится в фокусе и вдохновляет островных художников, чьи картины путешествуют по всей стране», – рассказал начальник ПК «Пригородное» Иван Шамонаев.
Выставка будет работать в Сахалинском областном краеведческом музее до 16 марта. Гостей ждет насыщенная культурная программа, включающая экскурсии, лекции и встречи с арт-специалистами, которые помогут прикоснуться к прошлому региона и переосмыслить его настоящее.
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