Таланты из Сахалинской области могут принять участие в музыкальном фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный музыкальный фестиваль «Большая сцена» проводится в России с 2021 года. Масштабный творческий проект дает возможность молодым талантам занять призовые места, приобрести новый опыт, а также завести новых друзей-единомышленников из разных стран мира.

Конкурс организован специально для талантливых детей, подростков и молодёжи от 6 до 25 лет (в номинации «Вокал.Хоры» возрастной ценз — до 35 лет), которые хотят заявить о себе на всю страну в четырех номинациях: «Вокал», «Автор-исполнитель», «Хореография» и «Вокальные ансамбли» (от 3 до 25 человек).

Фестиваль проводится в 4 тура:

1 тур (заочный) – дистанционный отбор конкурсантов: прием заявок, просмотр представленных материалов и отбор конкурсантов в полуфинал.

2 и 3 тур - полуфинал и финал (очный) проводится в г. Москве.

4 тур (очный) – 27 ноября 2024 года – гранд-финал на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Награждение победителей фестиваля, шоу-программа, эфир на федеральном канале.

Для участия в 1-ом туре фестиваля необходимо заполнить и отправить электронную заявку, установленной формы и прикрепить конкурсный материал. На сайте фестиваля «Большая сцена» заполнить раздел «Заявка на участие в фестивале» с указанием ссылки на размещение конкурсного материала. Заявки принимаются с 1 марта по 10 сентября 2024 года. Заявки, поданные после 23 ч. 59 мин. 10 сентября 2024 года к участию, не принимаются.

В 2024 году «Большая сцена» станет еще масштабнее, усовершенствовав структуру фестиваля и представив оригинальную концепцию гранд-финала, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Фестиваль открывает свои двери для молодых талантливых исполнителей вокальных и хореографических направлений со всей России и не только. Очные туры «Большой сцены» пройдут осенью 2024 г. в Москве. Подать заявку на официальном сайте проекта может любой юный артист.

Во время фестиваля, помимо самих конкурсных дней, проходит масштабная образовательная программа: мастер-классы профессионалов по вокалу, хореографии, ораторскому и сценическому мастерству, сонграйтингу и музыкальному продюсированию, а также проводятся выступления известных артистов и коллективов.

Напомним, что в разные годы своим выступлением конкурсантов поддерживали такие звёзды российской эстрады, как: Алсу, Полина Гагарина, Лариса Долина, Люся Чеботина, Мия Бойко, Митя Фомин, Жасмин, Стас Костюшкин, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова, Денис Майданов и многие другие. В 2023 году гранд-финал в Государственном Кремлевском Дворце проходил под живой аккомпанемент симфонического оркестра «Фонограф» под руководством Сергея Жилина.