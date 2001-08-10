На Сахалине подвели итоги викторины "Промышленник по профессии, но художник в душе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги онлайн-викторины «Промышленник по профессии, но художник в душе» подвели в Сахалинский областной универсальной научной библиотеке 19 февраля. Викторина проходила с 23 января по 18 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Всем желающим в возрасте от 14 лет предлагалось проверить свои знания по истории меценатства в России, ответив на 20 тематических вопросов.
Победителями стали:
I место – Марина Заикина (г. Холмск);
II место – Дарья Екимова (г. Южно-Сахалинск)
III место – разделили Алёна Башкайкина (с. Яблочное Холмского района) и Василина Пацук (с. Кировское Тымовского района).
СахОУНБ выражает благодарность за участие в викторине и поздравляет победителей, которым будут вручены дипломы.
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