Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги онлайн-викторины «Промышленник по профессии, но художник в душе» подвели в Сахалинский областной универсальной научной библиотеке 19 февраля. Викторина проходила с 23 января по 18 февраля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Всем желающим в возрасте от 14 лет предлагалось проверить свои знания по истории меценатства в России, ответив на 20 тематических вопросов.

Победителями стали:

I место – Марина Заикина (г. Холмск);

II место – Дарья Екимова (г. Южно-Сахалинск)

III место – разделили Алёна Башкайкина (с. Яблочное Холмского района) и Василина Пацук (с. Кировское Тымовского района).

СахОУНБ выражает благодарность за участие в викторине и поздравляет победителей, которым будут вручены дипломы.