Приглашаем на открытие персональной выставки Натальи Кирюхиной в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Персональная выставка члена Союза художников РФ Натальи Кирюхиной «Мифы Сахалина» открывается в галерее «Город художников», расположенной в ТРК «Сити Молл». Выставка организована музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

«Мифы Сахалина» – это путешествие в мифологию населения островного региона, отражённое в работах Натальи Кирюхиной. Художница много лет увлечена темой культуры и традиций народов, населявших Сахалин, результат её творческого исследования – более 25 графических произведений, выполненных в разные годы. На них изображены необычные существа и объекты поклонения, ритуальные предметы и сцены из бытовой жизни островных жителей.

Открытие выставки «Мифы Сахалина» состоится в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 2-й этаж) 20 февраля в 18:00. Отметим, что в эти дни в Южно-Сахалинске стартует III международный симпозиум на языках коренных народов Севера Дальнего Востока РФ, открытие экспозиции гармонично дополнит повестку мероприятия.

Вход свободный.