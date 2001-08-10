Выставка Алексея Ходюкова открывается в Тымовском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотовыставка «Сахалин Алексея Ходюкова» открывается в честь празднования Дня защитника Отечества в Тымовском краеведческом музее. Этот выставочный проект является доброй памятью не только о нашем герое и земляке, но и о тех, кто продолжает защищать Родину. Совместными силами семьи Алексея Ходюкова, сотрудников музея книги Чехова, регионального Управления Росгвардии и Тымовского краеведческого музея при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области экспозиция организована на родине героя.
В Тымовском краеведческом музее будут представлены не только фотографии, но и многочисленные награды Алексея Ходюкова – всё то, что раскрывает автора как многогранную и талантливую личность. Свою любовь к родному краю герой и защитник Родины выразил через камеру. Он запечатлел пейзажи, близкие сердцу каждого сахалинца: заснеженные побережья и вершины гор, красочные закаты, бушующие волны и песчаные пляжи.
– Когда мы начинали работу над выставкой, отобрали сотни его фотографий. Таким образом фотовыставку Алексея Ходюкова можно организовать в каждом муниципалитете, чтобы познакомить как можно больше людей с личностью и творчеством героя. У него отображено очень много интересных сюжетов, людей, изображений природы, событий. У наших потомков должна быть возможность изучать историю родного края по фотографиям, – отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Алексей Ходюков родился 13 мая 1978 года в селе Молодёжном Тымовского района. В 1996 году окончил сельскую школу и был призван в Вооружённые силы Российской Федерации. В октябре 1998 года связал свою жизнь с органами внутренних дел, где прослужил до 2016 года. В 2017 году перешёл в отряд мобильный особого назначения (ОМОН) Управления Росгвардии по Сахалинской области. Участник специальной военной операции. Награждён орденом Мужества посмертно в 2022 году.
Организатором фотовыставки «Сахалин Алексея Ходюкова» является музей книги Чехова. Напомним, что ранее она прошла в областном центре, в Долинске, Курильске и на Донбассе. В Тымовском краеведческом музее экспозиция будет работать до 23 марта.
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